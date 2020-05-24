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С начала 24 мая в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие в результате обстрелов не пострадали.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

По данным штаба, оккупационные силы сегодня обстреливали позиции украинских войск из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы были зафиксированы вблизи населенных пунктов Авдеевка, Старогнатовка, Орехово, Красногоровка и Каменка.

«В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. Потери противника уточняются», - заявили в командовании.

Напомним, на Донбассе оккупант обстрелял украинских военных из запрещенных минометов.
ForUm

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