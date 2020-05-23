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С начала суток 23 мая боевики в зоне проведения ООС на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Отмечается, что с 7:20 до 7:40 на луганском направлении боевики вели огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 82 мм и 120 мм. Российские наемники стреляли по позициям украинских защитников в районе Майорска.

На донецком направлении с 7:45 до 8:00 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений объединенных сил возле Каменки.

Ранее сообщалось, что 22 мая на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. По данным разведки, служащие ООС уничтожили двух российских оккупантов и еще одного ранили.
ForUm

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