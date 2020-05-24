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Более миллиону пенсионеров в Украине, которым исполнилось 75 лет, будут доплачивать ежемесячно надбавку в размере 500 гривен.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала Интер.

«Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям… Около 500 грн», — сказала Лазебная.

По ее словам, дата индексации пенсий еще не определена законодательно.

Министр добавила, что на сегодня дефицит пенсионного фонда составляет 34 млрд гривен, а в начале года он составлял 23 млрд гривен.

Напомним, большинство украинских пенсионеров, пенсия которых меньше 5 тыс. грн, уже получают дополнительную помощь в размере 1 тыс. грн. 
ForUm

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