Большинство украинских пенсионеров, пенсия которых меньше 5 тыс. грн, уже получают дополнительную помощь в размере 1 тыс. грн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании под председательством Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19.

Он утверждает, что большинство малообеспеченных пенсионеров уже получили деньги на банковскую карточку, а остальным «Укрпочта» начала доставку выплат дома.

Как сообщал ForUm, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал с 1 мая проведение индексации пенсий, а также дополнительных выплат на сумму тысячу гривен пенсионерам, у которых пенсия меньше 5000 гривен.

Позже в Кабмине разъяснили, кто и когда получит «карантинную» тысячу.