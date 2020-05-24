Об этом сообщает Командование Медицинских сил в Facebook.

В частности, за сутки заразились 4 военных Харьковского гарнизона и находятся в изоляторе воинской части.

Еще 8 военных Тернопольского гарнизона в ближайшее время будут эвакуированы в Ровенский военный госпиталь. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится один военнослужащий (Киевский гарнизон). Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Также один военнослужащий Житомирского гарнизона находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре «ГВКГ». Состояние пациента средней тяжести, он получает необходимое лечение.

Всего за время пандемии выздоровели 91 человек, в то же время двое умерли от осложнений. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 259 человек. В 40 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

Напомним, в Украине третий день подряд сокращается число новых случаев COVID-19.