За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 406 человек, зафиксировано 12 летальных случаев, выздоровели 179 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины по состоянию на утро воскресенья, 24 мая.

Количество новых случаев заражения Covid-19 снижается третий день: 442 в пятницу и 432 в субботу.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 20 986 человек, из них 7099 выздоровели, летальных исходов — 617.

Правительство продлило карантин до 22 июня со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.