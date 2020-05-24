Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированы случаи во всем мире.

По количеству инфицированных и умерших от коронавируса до сих пор лидируют США. Там коронавирус подтвердили в 1,6 млн человек, из которых 98 683 умерли, а 446 914 — выздоровели. До сих пор болеет более миллиона человек.

Далее в списке по количеству инфицированных идет Бразилия — там 349 113 инфицированных. Из них 142 587 человек выздоровели, а 22 165 — умерли от осложнений.

На третьем месте — Россия. Там обнаружили 335 882 случая инфицирования, из них 107 936 человек уже выздоровели. Стоит отметить, что официальное число погибших от коронавируса в РФ остается удивительно низким — 3388 человек — по сравнению с другими европейскими странами с похожим количеством больных.

Замыкают пятерку стран-лидеров Испания с 282 370 случаями и Великобритания, где в целом зафиксировали 257154 инфицированных.

В Китае, откуда началась пандемия, в общем обнаружили 82 974 пациентов с коронавирусом. С начала эпидемии там умерли 4634 человека с COVID-19, а выздоровели — 78 261. Еще болеют 79 человек.

Напомним, в Украине третий день подряд сокращается число новых случаев COVID-19.