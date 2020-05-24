Иностранные студенты, которые учатся в Польше, в том числе и из Украины, теперь смогут въезжать в страну во время карантина.
Об этом говорится в распоряжении министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского.
Чиновники расширили перечень иностранцев, которые могут въезжать в страну во время карантина. Речь идет в частности о:
международных автоперевозчиках, которые едут транзитом через Польшу другими видами транспорта, кроме транспортных средств, которыми осуществляют международные перевозки;
учениках и студентах, обучающихся в Польше;
гражданах других стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии для проезда Польшей транзитом. Они не могут находиться в стране более 12 часов с момента пересечения границы.
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