также в разделеМир
В Беларуси число заразившихся выросло почти на тысячу за сутки 11
Австралия восстановит туризм в июне 12
Ким Чен Ын появился на публике и пообещал усилить сдерживание ядерной войны 10
Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции 10
Китай заявил, что США приближают страны к Холодной войне 19
Сотни людей в Гонконге вышли на протесты 23
В мире на коронавирус заболели 5,4 млн человек 18
Иран назвал ответственного за катастрофу самолета МАУ 43
Испания откроет границы для иностранных туристов с июля 18
Крупное ДТП в Судане забрало жизни 57 человек 42
В отделении банка в центре Москвы неизвестный захватил заложников, его задержали 15
COVID-19: Бразилия вышла на второе место в мире по числу заболевших 27
Аргентина в девятый раз допустила технический дефолт 41
Количество жертв авиакатастрофы в Пакистане возросло 26
В мире за сутки обнаружили рекордное число новых случаев COVID-19 40
США обвинили Иран в организации 360 убийств 29
Авиакатастрофа в Пакистане: жертвами стали 92 человека 58
США ввели санкции против китайских компаний и организаций 72

Иностранные студенты, которые учатся в Польше, в том числе и из Украины, теперь смогут въезжать в страну во время карантина.

Об этом говорится в распоряжении министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского.

Чиновники расширили перечень иностранцев, которые могут въезжать в страну во время карантина. Речь идет в частности о:

международных автоперевозчиках, которые едут транзитом через Польшу другими видами транспорта, кроме транспортных средств, которыми осуществляют международные перевозки;

учениках и студентах, обучающихся в Польше;

гражданах других стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии для проезда Польшей транзитом. Они не могут находиться в стране более 12 часов с момента пересечения границы.

Напомним, Чехия снова выдает рабочие визы украинцам.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги