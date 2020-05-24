Об этом говорится в распоряжении министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского.

Чиновники расширили перечень иностранцев, которые могут въезжать в страну во время карантина. Речь идет в частности о:

международных автоперевозчиках, которые едут транзитом через Польшу другими видами транспорта, кроме транспортных средств, которыми осуществляют международные перевозки;

учениках и студентах, обучающихся в Польше;

гражданах других стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии для проезда Польшей транзитом. Они не могут находиться в стране более 12 часов с момента пересечения границы.

Напомним, Чехия снова выдает рабочие визы украинцам.