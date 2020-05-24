Чешские дипломатические представительства в Украине возобновили работу, а также Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам.

Об этом сообщает Radio Prague International.

В пятницу, 22 мая, начало принимать визовые анкеты и документы генеральное консульство во Львове. Посольство Чехии в Киеве начнет это делать с понедельника, 25 мая.

«Мы стремимся упростить ситуацию чешскому здравоохранению и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа», — сказал глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Напомним, 20 мая Кабинет Министров принял решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начался второй этап смягчения карантинных мер.