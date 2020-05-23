В Здолбуновском доме-интернате для граждан преклонного возраста и людей с инвалидностью зафиксирована вспышка коронавируса Covid-19, заболели 24 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной государственной администрации.
Среди 24 инфицированных — 8 сотрудников и 16 подопечных интерната в возрасте от 36 до 88 лет.
Пять заболевших находятся в стационаре, остальные — на самоизоляции. Тестирование на Covid-19 в интернате продолжается.
На въездевыезде в учреждение установили контрольно-пропускной пункт.
Напомним, с начала эпидемии в Украине коронавирусом заразились 4 тысячи медиков, из них 1766 уже выздоровели, а 28 умерли.
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