также в разделеПроисшествия
На Винничине в результате ДТП пострадали 6 человек
Суд в закрытом режиме рассматривает дело подозреваемого в массовом убийстве на Житомирщине 7
На Донбассе оккупант обстрелял украинских военных из запрещенных минометов 16
В Харьковской области задержали мужчину на продаже гранат 25
Боевики накрыли минометным огнем позиции ВСУ в ряде населенных пунктов 63
В лобовом столкновении на одесской трассе погибли 4 человека 27
В Карпатах трагически погибла туристка 33
В ВСУ зарегистрировано 3 новых случая COVID-19 17
Полиция: Бойня на Житомирщине не связана с вымогательством 102
Боевики с беспилотника сбросил снаряд над позицией ОС, ранен военный 22
Среди жертв стрельбы на Житомирщине оказались ветераны АТО и волонтеры 59
В Украине зафиксировано 442 новых случая COVID-19 53
ЮНИСЕФ: В мае на Донбассе было ранено больше детей, чем в целом с начала года 17
На Житомирщине мужчина застрелил семь человек 71
Сутки в ООС: 7 обстрелов, 1 военный погиб, еще 7 – ранены 16
В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии 49
Мина боевиков попала в грузовик ВСУ: один военный погиб, 5 – ранены 43
В Харькове следователь скрыл убийство, а преступники убили еще одного человека 24

В Здолбуновском доме-интернате для граждан преклонного возраста и людей с инвалидностью зафиксирована вспышка коронавируса Covid-19, заболели 24 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной государственной администрации.

Среди 24 инфицированных — 8 сотрудников и 16 подопечных интерната в возрасте от 36 до 88 лет.

Пять заболевших находятся в стационаре, остальные — на самоизоляции. Тестирование на Covid-19 в интернате продолжается.

На въездевыезде в учреждение установили контрольно-пропускной пункт.

Напомним, с начала эпидемии в Украине коронавирусом заразились 4 тысячи медиков, из них 1766 уже выздоровели, а 28 умерли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги