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С начала эпидемии в Украине коронавирусом заразились 4 тысячи медиков, из них 1766 уже выздоровели, а 28 умерли.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

На амбулаторном лечении находились или находятся 3268 медработников. В госпитализации нуждались 732 медика, из них 22 медика были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего в Украине с начала эпидемии выявили 20 580 случаев заражения коронавирусом, 6929 пациентов выздоровели, а 605 — умерли.
ForUm

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