С начала эпидемии в Украине коронавирусом заразились 4 тысячи медиков, из них 1766 уже выздоровели, а 28 умерли.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

На амбулаторном лечении находились или находятся 3268 медработников. В госпитализации нуждались 732 медика, из них 22 медика были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.