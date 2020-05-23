С начала эпидемии в Украине коронавирусом заразились 4 тысячи медиков, из них 1766 уже выздоровели, а 28 умерли.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
На амбулаторном лечении находились или находятся 3268 медработников. В госпитализации нуждались 732 медика, из них 22 медика были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Всего в Украине с начала эпидемии выявили 20 580 случаев заражения коронавирусом, 6929 пациентов выздоровели, а 605 — умерли.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время