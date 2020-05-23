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По состоянию на утро 23 мая в Бразилии обнаружили почти 331 тысячу человек, которые болели или болеют коронавирусным заболеванием. Это второй показатель в мире, уступающий лишь США.

Об этом сообщает Reuters.

Также в Бразилии за 22 мая 1001 человек умер от осложнений коронавирусной болезни. Всего с момента начала эпидемии коронавируса из-за него умерли 21 048 человек.

На фоне резкого роста количества случаев COVID-19 в Бразилии Всемирная организация здравоохранения накануне объявила Латинскую Америку новым эпицентром пандемии.

Президент Бразилии Жаир Болсонару ранее публично отрицал серьезность угрозы коронавируса для страны, называя его «легкой формой гриппа», и обвинял оппозицию, СМИ и отчасти местные власти в попытке воспользоваться эпидемией для отрешения его от должности.

Напомним, в мире за сутки обнаружили рекордное число новых случаев COVID-19.
ForUm

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