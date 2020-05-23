За последние сутки, 22 мая, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. По данным разведки, 22 мая служащие ООС уничтожили двух российских оккупантов и еще одного ранили.
Об этом говорится в суточном возведении Операции объединенных сил.
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксированы обстрелы:
Вблизи Богдановки враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17;
Рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое противник дважды вел огонь с применением 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня - из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, а также привлекли БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17;
Украинских военных у Чермалыка, Водяного и Песков враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север по защитникам Новолуганское и Луганского вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
«Наши воины решительно применяли дежурные огневые средства. На свои наглые действия захватчики получили жесткий ответ. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и готовы немедленно реагировать на любые провокации оккупантов», - говорится в сообщении.
С начала текущих суток, 23 мая, российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, боевики с беспилотника сбросили снаряд над позицией ОС, ранен военный.
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