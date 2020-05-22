По состоянию на 07:00 22 мая в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 48 человек, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 85 человек и 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 243 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 17 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Двое военнослужащих находятся на стационарном лечении в Ривненском военном госпитале. Один работник ВС Украины (Черновицкая область) лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 мая в Украине зафиксировано 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.