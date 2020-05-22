На сегодняшний день есть три проблемных вопроса с недостроями «Укрбуда» и они не входят в компетенцию городского головы и городской власти. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ.

«Хочу подчеркнуть, что «Укрбуд» - компания, учредителем которой является не какая-то шарашкина контора. Основателем компании и корпорации, под эгидой которой велось строительство, является Кабинет Министров Украины. И говорить, что Кличко сейчас может взять и сам разобраться с последствиями действий недобросовестного застройщика, как минимум, некорректно, - отметил мэр столицы. – Но все понимают, что проблему 13-ти тысяч инвесторов «Укрбуда», - киевлян ожидающих свое жилье, надо решать. Поэтому «Киевгорстрой» присоединился к ее решению и взял на себя обязательства перед инвесторами. Но столкнулся с рядом проблем, которые ему сначала обещали помочь решить на государственном уровне».

По его словам, сегодня передача объектов «Укрбуда» «Киевгорстрою» происходит в плановом режиме. Речь идет о 23 объектах – небольшой офисный центр и 22 жилых комплекса. 5 из них «Киевгорстрой» уже принял на баланс и осуществляет на них строительные работы.

«На сегодня есть три проблемных вопроса. Во-первых, вопросы передачи объектов из Министерства обороны «Киевгорстрою» на существующих условиях. 4 жилых комплекса строятся на землях Минобороны. И все, что нужно от министерства сегодня, – подписать договора на прежних условиях. Во-вторых: сотрудничество с Государственной архитектурно-строительной инспекцией по принятым объектам и тем, которые «Киевгорстрою» еще предстоит принять на баланс. - ГАБИ, по формальным признакам, возвращает все документы горстрою. Правильнее даже сказать «заворачивает». Из-за этого, некоторые дома, в которых уже живут люди, до сих пор не введены в эксплуатацию. В общем получено 16 отказов по четырем объектам, по которым подавали документы на ввод в эксплуатацию. В-третьих: на данном этапе существует нехватка средств на момент достройки объектов. После проведенного аудита выяснили, что на достройку всех объектов не хватает более 2 млрд грн. Об этом президент «Киевгорстроя» заявлял не раз», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что средства, о которых идет речь, вернутся в процессе достройки, но сейчас нужно решить этот вопрос. И это невозможно сделать без Государственного ипотечного учреждения, подчиненного Министерству финансов Украины, к которому обратился «Киевгорстрой».

«Поэтому я не совсем понимаю, почему президент так сказал. И как Кличко может вмешаться в деятельность государственных органов. Таких, как Минобороны, ГАСК или Государственное ипотечное учреждение. Единственное, чем может помочь власть - это уменьшение финансовой нагрузки на застройщика в случае отмены уплаты паевого взноса. - Как это делали, например, по недостроям Войцеховского. И этот вопрос мы сейчас прорабатываем, чтобы вынести его на рассмотрение Киевсовета», - отметил Кличко.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая, комментируя вопрос о долгостроях «Укрбуда», заявил, что хочет, чтобы мэр Киева Виталий Кличко подключился к решению этого вопроса.

Холдинговая компания «Киевгорстрой» ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов.

12 декабря 2019 Зеленский заявил, что «Киевгорстрой» достроит все объекты скандального «Укрбуда».