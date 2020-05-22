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С сегодняшнего дня, 22 мая, сервисные центры Министерства внутренних дел восстанавливают прием практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что для его сдачи необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где состоял теоретический экзамен.

Результат сданного теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года.

Напомним, с 22 мая в Украине вводится адаптивная модель карантина
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