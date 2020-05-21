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Прокуратура Киевской области 21 мая подала в суд апелляционную жалобу, в которой просит о содержании бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары под стражей без возможности внесения залога, сообщает Радио Свобода.

Когда будет рассмотрена апелляция - пока неизвестно.

Напомним, в ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.

Следственный эксперимент в доме Кожары по факту убийства предпринимателя несколько раз срывался.

25 марта Кожара был задержан по подозрению в умышленном убийстве Старицкого.

Адвокаты Кожары утверждают, что жена экс-министра призналась в преступлении, которое произошло случайно.

27 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Кожару до 25 мая. Ему также разрешили выйти под залог в 14 083 500 гривен. 18 мая Кожаре уменьшили залог до 2,1 млн.

21 мая Кожара вышел из СИЗО после внесения залога.
ForUm

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