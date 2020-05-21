За минувшие сутки в Ривненской области зафиксировали антирекорд – 66 случаев заболевания COVID-19. Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение не ослаблять карантин, сообщил глава ОГА Виталий Коваль.

Так, вспышка коронавируса выявлена в «Здолбуновском доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов». На сегодня там 12 больных (6 работников и 6 подопечных), 8 из них находятся в стационаре, остальные – на самоизоляции. Интернат закрыт для посетителей. Контактные лица обследуются. Для локализации вспышки проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Коваль дал поручение проработать механизм вахтенного дежурства в заведении и провести служебное расследование по этой ситуации.

«В связи с продолжением карантина, ограничения, которые действовали до сих пор, остаются. Если в течение последних 7 дней на территории области будет зафиксировано не более 150 случаев заболеваемости населения коронавирусом, областная комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение», - подчеркнул глава ОГА.

Напомним, ранее такое же решение приняла Черновицкая область.