В Черновицкой области за прошедшие сутки, 20 мая, подтвердили 46 новых случаев COVID-19, сообщил глава ОГА Сергей Осачук.

«Поэтому переходить на следующий этап ослабления карантинных мероприятий нам пока рано», - отметил чиновник.

По его словам, 18 буковинцев 20 мая победили коронавирус. Они дважды получили отрицательный результат теста. Всего лабораторный центр исследовал 20 мая 584 новых образца.

Таким образом, общая численность инфицированных на Буковине от первого установленного случае составляет 2842 человека.

Напомним, Кабинет Министров принял решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мер.

Также правительство утвердило график запуска транспортного сообщения в Украине, предполагающий железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении и межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом с 1 июня.