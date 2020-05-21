Писатель Сергей Жадан заявил, что ему, как и экс-главе Минздрава Ульяне Супрун, звонили от имени главы ОП Андрея Ермака и предлагали прийти на встречу.

«Я, конечно, отказался. Для тех уважаемых читателей, которые дальше искренне не понимают, что здесь такого и почему бы не поддержать молодую команду, отвечу еще раз: по моему убеждению, предложения нынешней власти к сотрудничеству звучат где-то как такое объявление: «Для работы в корабельном оркестре приглашаются профессионалы с хорошей репутацией и отсутствием морской болезни. Работа на свежем воздухе. Яркие впечатления гарантируем. Прослушивание в офисе капитана «Титаника», - написал он в Facebook.

«Если вы, друзья, считаете, что сотрудничество с этими людьми нужно стране, то я вам скажу следующее - на самом деле стране нужно, чтобы эта власть как можно скорее ушла в отставку. А ключи от офиса оставила кому-то из взрослых», - подчеркнул Жадан.

«Кадровый голод у них. Нет у них кадрового голода. У них кислородный голод, который мешает им стратегически мыслить и логически излагать свои мысли на пресс-конференции», - резюмировал писатель.

Напомним, накануне, 20 мая, Ульяна Супрун заявила, что глава Офиса президента Андрей Ермак предлагал ей присоединиться к Национальному совету реформ, однако не ответил ни на один вопрос, а затем и вовсе ушел.

Президент Зеленский на пресс-конференции 20 мая посетовал, кто команда испытывает кадровый голод, поэтому он вынужден назначать своих друзей на важные госдолжности.