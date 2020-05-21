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Правительство Грузии решило не продлевать чрезвычайное положение и комендантский час, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

Как пишет «Европейская правда», об этом заявил премьер-министр страны.

Правительство Грузии решило не продлевать чрезвычайное положение, введенное в связи с эпидемией. Об этом на правительственном заседании заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Конечно, мы все хорошо понимаем, что вызовы после этой глобальной пандемии становятся все хуже, но в то же время мы понимаем, что должны медленно, но очень осторожно поворачивать страну к нормальной жизни... Поэтому правительство решило не продлевать чрезвычайное положение и комендантский час», - отметил премьер.

Грузия объявила чрезвычайное положение 21 марта и после этого продолжала его действие. Срок последнего продления истекает 22 мая.

Напомним, первые ослабления карантина в Грузии начались 27 апреля.

Как сообщалось ранее, Грузия планирует начать принимать иностранных туристов с 1 июля.

Украинские авиакомпании уже обратились к Грузии с заявлением о готовности возобновить полеты.
ForUm

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