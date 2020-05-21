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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Украины VIII созыва, подозреваемому в незаконном получении компенсации за аренду жилья, сообщила пресс-служба САП.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детектива и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 929 тыс. гривен.

Кроме того, на экс-депутата возложен ряд процессуальных обязанностей.

Напомним, в ходе предварительного расследования установлено, что несмотря на наличие собственного жилья в столице, народный избранник с ноября 2014 по август 2019 незаконно получил более 928 тыс. гривен компенсации за пользование гостиничным номером в ГП «Гостиничный комплекс «Национальный».

Бывшему нардепу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Источники Украинской правды подтверждают, что речь идет об Александре Пресмане.

14 мая детективы НАБУ сообщили ему о подозрении.

Пресман народный депутат двух предыдущих созывов Рады: в 2012 году - от Партии регионов как член партии; в 2014 году как самовыдвиженец.

Оба раза Пресман баллотировался в 139 округе в Одесской области.

В 2019 году он тоже участвовал в выборах, но в Раду не прошел.
ForUm

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