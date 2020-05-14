Детективы Национального бюро по согласованию прокуроров САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья. Действия бывшего народного избранника квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением»), сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

По данным следствия, подозреваемый, имея собственное жилье в центре Киева, получил более 928 тыс. грн незаконной компенсации за пользование гостиничным номером ГП «Гостиничный комплекс «Национальный» в период с ноября 2014 по август 2019 года.

Следствие считает, что таким образом подозреваемый нанес тяжкие последствия интересам юридического лица публичного права – Управлению делами Аппарата Верховной Рады Украины.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2018 года.

По данным Украинской правды, речь идет об Александре Пресмане, который был депутатом от фракции «Возрождение».

Напомним, в декабре 2019-марте 2020 НАБУ и САП привлекли к ответственности 5 народных депутатов Украины VIII созыва за незаконное получение компенсации на более 2,6 млн грн. Всего в рамках расследований фактов незаконной компенсации в бюджет возвращено около 1,65 млн грн. Еще ряд народных избранников пересмотрели свою потребность в получении компенсаций и отказались от нее. В результате, учитывая размер ежемесячной оплаты компенсации, на протяжении декабря 2018 января 2019 Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины сэкономило около 4 млн грн.