Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение экономики Украины в 2020 году на 5,5% с последующим ее восстановлением в 2021 году на 5%, в 2022 году на 3%. Об этом сказано в исследовании агентством экономик стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Грузии и Украины, представленном в ходе онлайн-конференции, сообщает УНИАН.

Во время презентации директор отдела суверенных рейтингов агентства S&P Global Ratings Карен Вартапетов подчеркнул, что восстановление экономики в 2020 году компенсирует большую часть нынешних потерь. «Во втором полугодии начнется стремительное восстановление. И в следующем году прогнозируем существенный рост ВВП, который позволит компенсировать большую часть потерь 2020 года», - сказал он.

Вартапетов также сообщил, что уровень госдолга Украины в 2020 году составит более 60% ВВП, что на более чем 10 процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

Эксперт отметил, что Украина вместе с Беларусью, Азербайджаном и Грузией являются странами, которые больше всех в регионе СНГ нуждаются во внешней финансовой помощи.

Согласно исследованию, обновление кредитного рейтинга Украины состоится 11 сентября.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что валовой внутренний продукт Украины в 2020 году сократится на 4,2%.

Правительство пересмотрело предположения и прогноз экономического и социального развития Украины на 2020 год – теперь ожидается падение ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее.

Согласно прогнозу Всемирного банка, по итогам 2020 года экономика Украины упадет на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики нашей страны в текущем году на 7,7%.