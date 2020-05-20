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В Грозном (Чеченская Республика) 19 мая, во вторую годовщину со дня трагедии, произошедшей на территории храма Архангела Михаила, православные молитвенно почтили память жертв нападения. 

Фото: goragospodnya.ru

Как сообщает patriarchia.ru, благочинный Грозненского церковного округа, ключарь Михаило-Архангельского храма иеромонах Амвросий (Марченко) совершил у стен церкви заупокойную панихиду по жертвам трагедии.

19 мая 2018 года, во время всенощного бдения, было совершено вооруженное нападение на храм Архангела Михаила в Грозном. В результате нападения погибли двое полицейских, охранявших храм. Также погиб прихожанин храма.
ForUm

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