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В Украине общее недофинансирование психиатрических больниц составляет 898 млн грн. Это может привести к закрытию больниц, поэтому Минздрав планирует изменить медицинскую реформу. Об этом заявил министр охраны здоровья Максим Степанов, сообщает  112 Украина.

По данным Минздрава, финансирование психиатрических больниц сократили на 50% по сравнению с прошлым годом.

«Они оказались на грани закрытия, закрытия их амбулаторий, поликлиник, некоторых отделений. Именно потому что их тарифы, которые рассчитаны, они не соответствуют тому, какой процесс лечения происходит во всех монопрофильных психиатрических больницах Украины. Если говорить языком цифр, то общее недофинансирование составляет 898 млн во всех психиатрических больницах», - сказал Максим Степанов.

Глава Минздрава добавил, что психиатрическую службу нужно финансировать по отдельному механизму.

Ранее Степанов заявил, что по сравнению с прошлым годом, недофинансирование многих специализированных психиатрических больницах в 2020 году достигает минус 50-80%.
ForUm

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