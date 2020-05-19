По сравнению с прошлым годом, недофинансирование многих специализированных психиатрических больницах в 2020 году достигает минус 50-80%.

Такие данные обнародовал глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, пишет Українська правда.Життя.

«Психиатрическая служба, как и противотуберкулезная, оказалась под наибольшей угрозой во время имплантации второго этапа реформы. Недофинансирование по многим специализированным психиатрическим больницам составляет от минус 50-80% по сравнению с прошлым годом. Если какая-либо больница получит на 80% меньше финансирования, чем в прошлом году, то это практически означает ее закрытие», - пояснил министр.

Глава Минздрава отметил, что в медицинских учреждениях этого направления сейчас находятся 22 тысячи больных, имеющих хронические психические заболевания.

«Определенное количество из них уже потеряло социальные связи, конечно, они должны находиться под наблюдением медицинских работников, работающих в больницах», - добавил он.

Кроме того, Степанов сообщил, что нынешняя «система реформирования требует серьезных корректив».

«Реформирование психиатрической службы должно происходить по четкому плану, критериям и расчетам. Всего этого пока не было сделано ни по психиатрических больницах, ни по туберкулезных диспансерах, этого не было учтено по инфекционных больницах, и особенностях районных больниц», - заявил он.