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Если мы видим, что человек согрешает, то должны учиться отделять грех от самого человека.

Фото из открытых источников

Об этом рассказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) в передаче «Церковь и мир», сообщает patriarchia.ru.

«В Евангелии от Луки действительно говорится: «Если покается, прости ему». «И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, — прости ему» (Лк. 17:3-4). При этом в Евангелии от Матфея приводится немного другой вариант ответа на подобное вопрошание апостола Петра, сказавшего: «Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Христос ответил: «Не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз» (Мф. 18:22). Иначе говоря, прощать надо бессчетное число раз. В этом случае нет никакого уточнения «если покается» или «если попросит прощения» — просто нужно прощать», - сказал митрополит Иларион.

Владыка подчеркнул, что христиане призваны всегда прощать.

«Конечно, существуют разные ситуации. Одна ситуация — когда человек перед нами виноват и просит прощения. Конечно, по-христиански мы призваны его прощать. Но бывает и много ситуаций, когда человек перед нами виноват, однако не просит о прощении. Тем не менее, это не значит, что мы не должны его прощать: христианин призван всегда и всех прощать и никогда не держать в себе зла на людей, а если мы видим, что какой-то человек согрешает, то должны учиться отделять грех от самого человека. Точно так же врач, когда к нему приходит больной, не воспринимает его просто как больного, но старается сделать все для того, чтобы отделить болезнь от человека, то есть вылечить его, так же и мы своим христианским отношением, своим смирением и прощением можем вылечить от болезни человека, который виноват против нас», - объяснил иерарх РПЦ.

Архиерей напомнил слова Господа Иисуса Христа из Евангелия от Марка: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что́ имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши» (Мк. 17:25).
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