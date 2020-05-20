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По состоянию на 7:00 20 мая в Вооруженных силах Украины 45 человек болеют COVID-19, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 82 человека и зафиксировано 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 143 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 39 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 мая в Украине зафиксировано 19230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 354 новых случая.
ForUm

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