В Ривненской центральной городской больнице коронавирусом заразились 33 медицинских работника. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил начальник областного управления здравоохранения Олег Вивсянник, передает УНИАН.

«У нас уже есть показатель заболеваемости ПЛР – подтверждено 33 медицинских работника. Однако очаг локализован», - отметил он.

Чиновник также отметил, что в результате эпидрасследования не было подтверждено ни одного случая заражения пациента от медика. Больница и дальше будет принимать пациентов с коронавирусом.

По состоянию на утро 19 мая в Ривненской области зафиксировано 1188 случаев заражения коронавирусом.



Напомним, по состоянию на 9:00 19 мая в Украине подтверждено 18876 случаев COVID-19, из них 5632 выздоровели, 548 умерли.