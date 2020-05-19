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В Ривненской центральной городской больнице коронавирусом заразились 33 медицинских работника. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил начальник областного управления здравоохранения Олег Вивсянник, передает УНИАН.

«У нас уже есть показатель заболеваемости ПЛР – подтверждено 33 медицинских работника. Однако очаг локализован», - отметил он.

Чиновник также отметил, что в результате эпидрасследования не было подтверждено ни одного случая заражения пациента от медика. Больница и дальше будет принимать пациентов с коронавирусом.  

По состоянию на утро 19 мая в Ривненской области зафиксировано 1188 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 9:00 19 мая в Украине подтверждено 18876 случаев COVID-19, из них 5632 выздоровели, 548 умерли.

 

 
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