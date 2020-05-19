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В Великобритании в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерла гражданка Украины. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

«19 мая 2020 года Посольство Украины в Великобритании получило информацию о смерти 17 мая в городе Чертей (графство Суррей) гражданки Украины, 1978 г.р., инфицированной коронавирусом», - сказал Погорельцев.

Посольство предоставляет содействие родственникам умершей в оформлении необходимых документов и решении вопроса репатриации тела. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Великобритании.

Таким образом за границей от коронавируса умер девятый гражданин Украины. Ранее четверо украинок умерли в Италии и по одному украинцу во Франции, США, Великобритании и Швеции.

Напомним, по состоянию на 9:00 19 мая в Украине подтверждено 18876 случаев COVID-19, из них 5632 выздоровели, 548 умерли.

 
ForUm

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