В Министерстве здравоохранения заявляют, что домашние мухи и комары не могут быть носителями коронавируса. Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

«Домашние мухи и комары не переносят коронавирус. По крайней мере за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания за этих насекомых», – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 9:00 19 мая в Украине подтверждено 18876 случаев COVID-19, из них 5632 выздоровели, 548 умерли.