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Верховная Рада после завершения рассмотрения проекта постановления №3330 «О Программе деятельности Кабинета Министров Украины» в парламентских комитетах будет требовать от правительства внести новую программу его деятельности.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга 19 мая, сообщает Укринформ.

«Мы сейчас ожидаем рассмотрения (завершение рассмотрения. - Ред.) этого проекта программы в комитетах, мы знаем, что 12 комитетов дали отрицательную рецензию этой программе. Я так прогнозирую, что количество комитетов добавится, после результатов рассмотрения ... будем общаться с правительством по поводу того, чтобы была представлена ​​совершенно новая программа, соответствующая современным требованиям и вызовам, которые стоят перед обществом», - отметил Стефанчук.

Напомним, 2 апреля Кабинет Министров утвердил программу своей деятельности.

29 апреля парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.
ForUm

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