Кабинет Министров утвердил программу деятельности и в ближайшее время представит его на рассмотрение в Верховную Раду. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«С самого начала деятельности нашего правительства мы выделили системные приоритеты. Безусловно, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу работу. Но мы не отказываемся от запланированных изменений и реформ и обязательно продолжим их воплощать, несмотря на COVID-19», - написал он.

Вскоре Кабмин обнародует программу.