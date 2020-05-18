Мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с требованием проверить все ночные клубы столицы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

По его словам, городские власти не позволяли открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения, но некоторые из них работают.

«Хотел бы отметить, я видел на выходных в соцсетях видео из некоторых ночных клубов столицы. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей - это некий пир во время чумы! Городская власть не позволяла открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь в полицию проверить такие заведения. И должна быть строгая ответственность их владельцев. А тем, кто рвется на массовый ночной отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение», - подчеркнул Кличко.