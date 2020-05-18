В Киеве после 22 мая планируют начать второй этап послабление ограничительных мероприятий, в ходе которого возобновят работу спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов, сообщил мэр Виталий Кличко.
«После 22 мая столица будет, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать:
- промышленные рынки;
- крупные магазины площадью до 1000 м2;
- спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов», - сообщил он.
Также город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта.
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