В Киеве после 22 мая планируют начать второй этап послабление ограничительных мероприятий, в ходе которого возобновят работу спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов, сообщил мэр Виталий Кличко.

«После 22 мая столица будет, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать:

промышленные рынки;

крупные магазины площадью до 1000 м2;

спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов», - сообщил он.

Также город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта.