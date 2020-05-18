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В Киеве после 22 мая планируют начать второй этап послабление ограничительных мероприятий, в ходе которого возобновят работу спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов, сообщил мэр Виталий Кличко.

«После 22 мая столица будет, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать:

  • промышленные рынки;
  • крупные магазины площадью до 1000 м2;
  • спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов», - сообщил он.

Также город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта.
ForUm

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