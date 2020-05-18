Детективы Национального бюро по согласованию прокуроров САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении более 937 тыс. грн компенсации за аренду жилья. Действия бывшего народного избранника квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»), сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

По данным следствия, имея собственное жилье в центре столицы, он получил право пользования гостиничным номером в ГП «Гостиничный комплекс «Киев», на что из бюджета, предусмотренного на обеспечение деятельности парламента, потрачено более 937 тыс. грн с ноября 2014 по август 2019 года. Указанный экс-нардеп имеет статус подозреваемого и по делу, расследуемому НАБУ и САП, по факту завладения 20 млн долл. США АО «Ощадбанк».

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ расследуют с октября 2018 года.

По данным Украинской правды, речь идет о бывшем народном депутате Станиславе Березкине, который был членом депутатских групп «Воля народа» и «Партия «Возрождение».

Ранее политик отвергал свою причастность к хищениям средств «Ощадбанка».

Напомним, в декабре 2019 - марте 2020 НАБУ и САП привлекли к ответственности пять народных депутатов Украины VIII созыва за незаконное получение компенсации на более 2,6 млн грн. Всего в рамках расследований фактов незаконной компенсации в бюджет возвращено около 1,65 млн грн. Еще ряд народных избранников пересмотрели свою потребность в получении компенсаций и отказались от нее. В результате, учитывая размер ежемесячной оплаты компенсации, на протяжении декабря 2018 января 2019 Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины сэкономило около 4 млн грн.