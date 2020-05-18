Власти Киева готовы с 25 мая возобновить работу метрополитена и ждут соответствующего решения Кабинета министров Украины. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.
«Готов Киев с 25 мая возобновить работу метро. Мы ждем соответствующее решение правительства», - сказал мэр столицы.
Также Кличко сообщил о возобновлении работы в Киеве наземного транспорта с 22 мая. «Также, как я говорил, мы планируем открыть работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов», - сказал Кличко.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство дает разрешение на возобновление работы метро в Киеве с 25 мая при условии соблюдения всех необходимых критериев.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян после открытия метро пользоваться им только при необходимости, соблюдая все правила безопасности.
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