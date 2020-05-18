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Специалисты Института эпидемиологии и инфекционных болезней НАН Украины верифицировали украинские ПЦР-тесты с тест-системами из Европейского Союза. Говорят, тесты работают и соответствуют необходимым стандартам.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает hromadske.

«Проверка украинского производителя Государственной службой лекарственных средств продолжается, но у нас есть подтверждение, что тест-системы, которые были развезены по наших лабораториях, работают», — сообщил Ляшко.

Он также отметил, что Минздрав будет проверять каждую лабораторию, не имеет ли она не верифицированных тестирований.

Напомним, в конце апреля в Украине началось производство ПЦР-тестов.

 
ForUm

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