Американское оборонное ведомство официально поделилось информацией о восьми случаях встречи своих военных пилотов с неидентифицированными летающими объектами, сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.

«В соответствии с недавно опубликованными американскими военно-морскими силами документами пилоты палубной авиации сообщали о близких встречах с неустановленными летающими объектами, местами даже опасно близких, в восьми инцидентах между 27 июня 2013 года и 13 февраля 2019 года», - говорится в сообщении.

Все инциденты имели место над Атлантическим океаном. Они записаны как «доклады об опасных ситуациях», не имеют грифа «секретно», поэтому их предоставили СМИ в ответ на запрос.

В частности, один из случаев произошел в марте 2014 года, когда пилот палубного военного самолета F/A-18E/F Super Hornet увидел «неизвестный самолет небольшого размера, примерно размером с чемодан серебристого цвета». Объект едва видели радары Военно-морских сил США, летать в этой зоне в это время было запрещено, поэтому объект представлял угрозу для самолетов ВМС.

Через месяц американский пилот встретился с двумя неизвестными объектами, которые идентифицировать не удалось. Они летели на большой скорости у побережья Вирджинии. Из доклада можно сделать вывод, что этот случай вызвал обеспокоенность у военных, они хотели немедленно установить, что это, чтобы предотвратить столкновения в воздухе.

Как сообщалось, в конце апреля Пентагон официально обнародовал три видеозаписи с 2004 и 2015 годов, на которых якобы зафиксированы неопознанные летающие объекты.

На этот раз, правда, Пентагон предоставил только документы - без видео.