Министерство обороны США официально опубликовало три видеозаписи, сделанные с самолетов американских ВМС в 2014-м и 2015 годах, которые ранее попали в открытый доступ как свидетельство существования НЛО.

В комментарии на сайте Пентагона эти явления называются «неустановленными», сообщает Укринформ.

«После тщательного осмотра ведомство пришло к выводу, что разрешение на официальное обнародование этих несекретных видеороликов не обнаруживает никаких засекреченных возможностей систем, а также не мешает дальнейшим расследованиям вторжения в военное воздушное пространство неустановленных воздушных объектов», - отметили в военном ведомстве США.

В Пентагоне заметили, что «явления в воздухе, которые наблюдаются на видео, и в дальнейшем характеризуются как неустановленные».

Файлы с задокументированными съемками можно скачать из электронной библиотеки американских ВМС.