Президент Украины Владимир Зеленский расширил список санкций, включив в него ряд российских музеев, университетов, научных и общественных организаций.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Под санкциями, в частности, оказались Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени Пушкина и Московский государственный университет. Среди прочего ограничительные меры предусматривают запрет на любые контакты с организациями, попавших в санкционный список, включая культурные обмены и научные конференции.

Также под санкциями оказались учреждения, расположенные в аннексированом Крыму.

Введены ограничения будут действовать в течение трех лет.

Ознакомиться с полным списком учреждений и организаций, на которые теперь распространяются санкции, можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года запрет на российские интернет-ресурсы, в том числе социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».