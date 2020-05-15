Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда государственного имущества, и не вернул авиакомпанию Игоря Коломойского «Днеправиа» в государственную собственность. Об этом сообщается в реестре судебных решений, передает hromadske.

Суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, по которому Фонду госимущества отказали в удовлетворении иска против ООО «Галтера» в деле о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций «Днеправиа».

Свой иск ФГИ мотивировал тем, что «Галтера» ненадлежаще исполнила обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства до 2 сентября 2014 года.

Кроме того, по оценкам Фонда, «Галтера» внесла лишь 142,1 млн грн ($5,3 млн) из предусмотренных 882,1 млн грн ($33 млн) инвестиций до 31 декабря 2014 года для восстановления аэропорта «Днепропетровск».

В то де время, суд констатировал, что правительство поздно определило госорган, которому должны были передать имущество. С апреля 2014 года (то есть с начала АТО) аэропорт использовали военные, что не давало возможности реконструировать объект.

Напомним, в сентябре 2019 года Хозяйственный суд Киева не удовлетворил иск Фонда государственного имущества, в котором государственное учреждение хотело вернуть в госсобственность контрольный пакет акций авиакомпании «Днеправиа» за невыполнение условий приватизации.

Перед этим Окружной административный суд Киева отклонил требования Государственной фискальной службы к еще одной авиакомпании Коломойского — «МАУ». Налоговики хотели взыскать с нее 60 млн грн ($2,24 млн) налогов и штрафов.