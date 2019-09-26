Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) к ООО «Галтера» в деле о возвращении Днеправия в госсобстенность. Об этом сообщает Finbalance.

Свой иск ФГИ мотивировал ненадлежащим исполнением «Галтера» обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства до 2 сентября 2014 года.

Также по оценкам ФГИ, «Галтера» из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций до 31 декабря 2014 года для обновления аэропорта «Днепропетровск» (в т.ч. для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.

Хозсуд Киева в своем решении констатировал, что Кабмин только 4 ноября 2015 года определил госорган, которому должно быть передано соответствующее имущество. При этом с апреля 2014 года (то есть от начала АТО) аэропорт использовали военные, из-за чего не было возможности осуществлять реконструкцию объекта.

Также суд критически оценил аргумент ФГИ, что соответствующие работы могли быть проведены до апреля 2014 года, ведь в договоре о приватизации «Днеправиа» не была определена дата начала реконструкции, а потому «Галтера» имела право по собственному усмотрению ее определить в любой промежуток времени до 31 декабря 2014 года.

В итоге суд пришел к выводу, что невыполнение пунктов договора о внесении инвестиций в полном объеме произошло не из-за недобросовестности ответчика, а по независящим от него причинам.

Напомним, ФГИ в конце августа 2009 года продал 94,572% акций компании ООО «Галтера».

В результате авиакомпанией через «Галтеру» владеет группа «Приват» бизнесмена Игоря Коломойского.



Решением хозсуда по представлению Днепропетровской областной прокуратуры 30 марта 2017 года решено 94,5% акций ПАО «Авиационная компания «Днипроавиа» списать в пользу государства.