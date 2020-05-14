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В киевской гостинице «Венеция» находятся около 50 младенцев, которых родили суррогатные матери для пар из-за границы, поскольку из-за закрытия границ их не могут забрать родители. Об этом, как сообщила на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, говорится в видео, которое опубликовала клиника репродуктивной медицины BioTex.

«В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рождены методом суррогатного материнства от иностранных граждан разных стран», – написала она.

По словам Денисовой, данный видеоролик является подтверждением, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как «товар высокого качества».

«Это свидетельствует о том, что государством не предпринимаются все необходимые меры по защите прав детей и достойное отношение к ним, а Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать. Подчеркиваю, суррогатное материнство в Украине - проблема, требующая комплексного и немедленного реагирования. Предоставление таких услуг иностранным гражданам может привести в первую очередь к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан», – подчеркнула омбудсмен.

По ее словам, необходимо внесение изменений в законодательство Украины и закрепление требования о возможности применения репродуктивных технологий методом суррогатного материнства исключительно для граждан Украины.

Денисова также обратилась в Национальную полицию Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство социальной политики Украины с требованием о немедленном реагировании на ситуацию, возникшую вокруг детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, и объединения усилий для неотложного совершенствования законодательства в части применения репродуктивных технологий суррогатного материнства для иностранцев и недопущения бесконтрольного вывоза детей за границу. «Дети в Украине не должны быть объектами торговли людьми», – подчеркнула она.
ForUm

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