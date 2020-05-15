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Русская Православная Церковь материально поддержит вдов клириков и священников, пострадавших от кризиса.

Фото из открытых иточников

Как сообщает patriarchia.ru, по благословению Патриарха Кирилла, в дополнение к объявленному сокращению на 25% отчислений в Патриархию на общецерковные нужды, принят ряд мер, направленных на поддержку нуждающихся священнослужителей и их семей. 

Ввиду финансовых затруднений московских храмов Патриарх благословил составить списки нуждающихся в материальной помощи священнослужителей и церковнослужителей храмов, ставропигиальных монастырей и их подворий. 

Помимо этого, будет рассмотрен вопрос о выплатах материальной помощи вдовам почивших клириков Москвы.

Патриарх Кирилл также благословил перечислить храму в честь Пресвятой Богородицы в Путинках денежные средства на обеспечение деятельности по кормлению социально незащищенных лиц в период пандемии коронавируса.
ForUm

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