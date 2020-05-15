Трехчасовое интервью бывшей «прокурорши» аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской Дмитрию Гордону раскрывает «анатомию предательства». Такое мнение гое автор высказал Крым.Реалии.

Гордон сообщил, что Поклонская сама вышла с ним на связь.

«У меня было интервью с Александром Невзоровыс (российский журналист и публицист - ред.), в котором мы обсуждали Наталью Поклонскую. После этого она написала у себя в Instagram, что, мол, «двое мужчин обсуждали женщину, а слабо в меня взять интервью, чтобы я сама сказала, что я думаю?». Я сразу обратился к Поклонской через Instagram, написал ей, что готов на интервью. Она позвонила моему товарищу, и так, через несколько рук, я передал ей свой личный телефон», - рассказал журналист.

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По его словам, Поклонская интересна, безусловно, потому что она является непосредственным участником так называемой «русской весны», когда произошла аннексия Крыма и российская агрессия пошла дальше на Донбасс.

«Есть основные участники этих событий, чьи рассказы и свидетельства важны для Украины, чтобы понять, что произошло с нами весной 2014 года», - пояснил Гордон.

«Для меня Наталья Поклонская – это символ предательства, измены, которая в 2014 году стала мощной, массированной. Я не ожидал, что такое количество чиновников высокого ранга, вплоть до командующего флотом, предадут Украину. Никогда не мог представить себе, что в Украине существует такая мощная российская пятая колонна. Мне было интересно, во-первых, как проходила аннексия Крыма, и второе - как эта миловидная, хрупкая девушка, которая работала в Киеве, в Генеральной прокуратуре, оказалась в Крыму и как стала так называемой «прокуроршей» Крыма? Я получил ответ: оказывается, назначение делал кадровый офицер Главного разведывательного управления России Олег Белавенцев. Там много ответов на важнейшие вопросы и много работы для наших специальных органов, потому что там анатомия предательства и анатомия аннексии Крыма», - рассказал он.

Гордон отметил, что его мотивация – «написать современный живой учебник истории и противопоставить его лживым учебникам истории, по которым учатся наши дети. Наталья Поклонская - самый ценный и важный свидетель, очевидец аннексии Крыма».

Что касается критики, журналист волен брать интервью у кого хочет и когда хочет, считает Гордон.

«Мне не указ никто, кроме меня самого и моей совести. CNN брали интервью у Усамы бен Ладена - это нормально. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон садятся за стол переговоров с Путиным, подают ему руки и вежливо улыбаются друг другу - это интересы их стран», - сказал он.

Журналист подчеркнул, что берет интервью у тех, кто ему интересен.

«Были фотожабы, как «Гиви», «Моторола», Захарченко дают интервью Гордону. Мне они неинтересны, они мне понятны. Неинтересны для меня до сих пор живые Плотницкий и Пушилин – это абсолютно прогнозируемые персонажи, даже для истории неинтересны. Аксенов – тоже абсолютно понятна фигура. Константинова (Владимир Константинов, «спикер» подконтрольного России парламента в Крыму - ред.) я хорошо знаю, он мне должен несколько миллионов долларов. Это аферисты, как говорил Паниковский, «жалкие, ничтожные личности», - отметил Гордон.

«После интервью я понял суть этой истории с Натальей Поклонской: она случайно оказалась в месте, где принимались решения, она приглянулась россиянам, они из нее сделали символ аннексии, а потом, использовав, бросили. А сейчас в ее словах вы наверняка прочитали тоску, тоску по лучшему времени, которое она провела в Украине», – сказал Гордон.

Он не исключает, что сейчас Поклонская «раскаивается, что стала предателем своей страны».

Напомним, прокуратура Автономной республики Крым намерена использовать интервью бывшей так называемой «прокурора» АРК Натальи Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону в уголовном деле против нее.