Тарифы на проезд в общественном транспорте столицы повышать не собираются. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Мы не рассматриваем вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное - без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта. Но, опять же: мы, как и многие другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации», - сказал Кличко.

Он призвал киевлян для их же безопасности пользоваться общественным транспортом только, чтобы добраться на работу и с работы. А также - в неотложных делах.

«Мы до сих пор не застрахованы от инфекционного взрыва. Подчеркну, что предприятие «Киевпастранс» продолжает дезинфекцию подвижного состава. Делает это три раза в сутки. И будет делать дальше», - отметил Кличко.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство дает разрешение на возобновление работы метро в Киеве с 25 мая при условии соблюдения всех необходимых критериев.