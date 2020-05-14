также в разделеОбщество
В Украине впервые от COVID-19 выздоровели больше людей, чем заразились 27
Мининфраструктуры представило план возобновления работы транспорта 21
Руководство Одесской таможни подозревают в организации коррупционной схемы 17
С 22 мая планируют открыть детсады, гостиницы и запустить общественный транспорт 27
Гладковскому сообщили об изменении подозрения 33
ВОЗ предупреждает об опасности преждевременного выхода из карантина 45
В Украине запустят новый метод тестрования на COVID-19 48
На Черкасчине открыли музей погибшим на Майдане беркутовцам 96
Зеленский сменил глав СБУ в трех областях и Киеве 47
Ляшко: Метро в Киеве, Харькове и Днипре могут открыть не одновременно 25
СНБО: В Украине существует угроза дефицита воды 80
13 мая. Картина дня 19
Хакеры атаковали сайт Офиса президента 22
Одного из руководителей Одесской таможни задержали на взятке 55
Рада рекомендовала продлить запрет соцсетей РФ 29
Синоптик: С температурой воздуха – сплошной гопак 44
Все пожары в Чернобыльской зоне потушили 11
Рада не разрешила Нацгвардии проводить личный досмотр и составлять админпротоколы 58

Украинские авиаперевозчики не видят смысла восстанавливать авиасообщение поэтапно, поэтому в Украине могут одновременно восстановить и внутреннее, и международное авиасообщение. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНИАН.

По его словам, ведомство вместе с национальными перевозчиками обсуждает возможности возобновления авиаперелетов. «Вчера делали большую встречу с национальными авиаперевозчиками. Останавливаемся на том, если открывать (авиаперелеты. — Ред.), то одновременно. Фактически внутренние перевозчики работали по модели хаба: для того, чтобы подвезти, и привлекались для международных перевозок», - рассказал Криклий.

Министр подчеркнул, что одни внутренние перевозки не дадут необходимого трафика. Именно поэтому перевозчики не видят смысла восстанавливать авиасообщение поэтапно.

Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры заявили, что о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1972 грн.
19
Теги