Украинские авиаперевозчики не видят смысла восстанавливать авиасообщение поэтапно, поэтому в Украине могут одновременно восстановить и внутреннее, и международное авиасообщение. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНИАН.

По его словам, ведомство вместе с национальными перевозчиками обсуждает возможности возобновления авиаперелетов. «Вчера делали большую встречу с национальными авиаперевозчиками. Останавливаемся на том, если открывать (авиаперелеты. — Ред.), то одновременно. Фактически внутренние перевозчики работали по модели хаба: для того, чтобы подвезти, и привлекались для международных перевозок», - рассказал Криклий.

Министр подчеркнул, что одни внутренние перевозки не дадут необходимого трафика. Именно поэтому перевозчики не видят смысла восстанавливать авиасообщение поэтапно.



Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры заявили, что о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.