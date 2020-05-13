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Верховная Рада приняла постановление «Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым предлагается продлить запрет российских сайтов и соцсетей в Украине, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР. 

За соответствующий проект постановления № 3319 проголосовали 248 народных депутатов.

Постановление принято в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части ее суверенной территории, многочисленным человеческим жертвам, реальным и потенциальным угрозам национальным интересам, безопасности и суверенитета в соответствии с положениями части первой статьи 5 и статьи 4 Закона Украины «О санкциях».

Верховная Рада Украины постановила:

1. Одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)» (с последующими изменениями), которое было введено в действие указом президента Украины от 15 мая 2017 №133 / 2017

2. Рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны Украины принять решение о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий ( санкций)» (с последующими изменениями), которое было введено в действие указом президента Украины от 15 мая 2017 №133 / 2017.

Напомним, Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины был подготовлен проект решения по применению санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО уже рассмотрел и одобрил вопрос о продлении запрета российских сайтов и соцсетей в Украине.
ForUm

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